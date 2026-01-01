Сигналите за поставени взривни устройства, получени през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

По първоначални данни миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица – от страна от Европейския съюз.

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По случаите работи Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източникът на съобщенията.

По-рано днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места.