Прокуратурата в Плевен ръководи действията по разследването на тежкия авиационен инцидент с малък самолет, възникнал на 24 октомври в района на село Бохот.

Досъдебното производство е образувано при условията на неотложност с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествие, съобщиха от обвинението.

Разследването се води за това, че при управление на въздухоплавателно средство са нарушени правилата за движение и по непредпазливост е причинена смъртта на 22-годишен мъж.

Сигнал за падналия самолет е подаден в 15:35 часа чрез Националната система за спешни повиквания 112 до оперативния дежурен на 01 Районно управление (РУ)-Плевен.

Малък учебен самолет падна в двор край Плевен, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Пристигналите незабавно на мястото на инцидента полицейски екипи са установили в прилежащ двор към частен имот в селото останки от самолет с идентификационен номер LZ-TTE.

В непосредствена близост е намерено тялото на управлявалия въздухоплавателното средство. Районът на местопроизшествието е бил незабавно запазен от служители на Първо РУ-Плевен до сформирането на специализирана група.

Установено е, че въздухоплавателното средство е собственост на търговско дружество и е излетяло непосредствено преди инцидента от летателна площадка „Бохот LM“ - гражданско летище за обща авиация.

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Вследствие на инцидента няма други пострадали лица, тъй като частният имот е бил необитаем. Няма нанесени и значими материални щети по обществената инфраструктура в района.

Огледът на местопроизшествието е извършен от екип включващ следовател при ОСО при ОП-Плевен, експерти от МВР, съдебен лекар, както и вещи лица от Военна академия „Г. С. Раковски“-София и инспектори от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт-София.

Предстои назначаването на широк спектър от експертизи - комплексна летателно-техническа, техническа, медицинска и други, както и да се съберат други доказателства за пълното и обективно изясняване на причините за катастрофата.

Действията по разследването продължава под ръководството на прокуратурата.