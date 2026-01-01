Федералното правителство на Белгия одобри проектозакон, който ще позволи на властите да отказват настаняване в приемни центрове на търсещи убежище, чиито молби са от компетентността на друга държава членка на Европейския съюз, съобщи изданието „Брюксел Таймс“.

Федералните министри одобриха предложението през уикенда като част от усилията за въвеждане в белгийското законодателство на преразгледаната Директива на ЕС за условията на прием на търсещите международна закрила.

Мярката ще засегне кандидати за убежище, които преди подаването на молба в Белгия вече са кандидатствали за международна закрила в друга държава от ЕС.

„Слагаме край на това пазаруване на убежище“, заяви министърът на убежището и миграцията Анелийн Ван Босюйт.

Тя отбеляза, че около 38% от молбите за международна закрила в Белгия попадат в обхвата на Дъблинския регламент на ЕС, който определя коя държава членка е отговорна за разглеждането на съответната молба.

След като властите установят, че друга държава от ЕС носи отговорност за разглеждането на молбата, Белгия организира прехвърлянето на кандидата чрез специализирани центрове за връщане, включително център в Завентем, посочва изданието.

Томас Вилекенс, политически съветник в организацията за защита на бежанците във Фландрия Vluchtelingenwerk Vlaanderen, каза, че търсещите убежище често се придвижват между различни държави, за да се съберат с членове на семействата си или да се присъединят към вече установени общности.

Той обърна внимание и на различията между държавите членки на ЕС по отношение на условията за прием и процента на одобрените молби за убежище.

Вилекенс подчерта, че Дъблинският регламент позволява на държавите да поемат отговорност за разглеждането на молби за убежище и по хуманитарни съображения. Според него конфликтите в чужбина продължават да бъдат основният фактор за нарастването на броя на молбите за международна закрила.