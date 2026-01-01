С 12 гласа „за“, 2 „против“ и 9 „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г., предава Vesti.bg.

Законопроектът беше внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 16 ноември. Преди бюджета на ДОО депутатите в комисията одобриха на първо четене и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.

Пенсиите се увеличават от 1 юли

Проектобюджетът предвижда всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. по т.нар. швейцарско правило с между 7 и 8%.

Със същия процент се предвижда да се увеличат максималната пенсия, социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж трябва да достигне 374,62 евро от 1 юли.

Средният размер на пенсията през 2027 г. се очаква да бъде 587,70 евро, което е ръст от 8% спрямо тази година.

За изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 14,668 млрд. евро. Това е с 1,164 млрд. евро, или с 8,6%, повече спрямо бюджета за 2026 г.

Майчинството става 450 евро

От 1 януари обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава от 398,81 на 450 евро. Същият размер е предвиден и за обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя.

При ранно връщане на работа обезщетението се увеличава от сегашните 50% на 75% от сумата, която родителят би получавал по време на отпуска.

По-високи ще бъдат и обезщетенията за безработица. Минималният дневен размер се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималният - от 54,78 на 60,76 евро.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице се повишава от 276,10 на 660 евро.

Осигурителният доход се повишава

От началото на 2027 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се увеличава до 660 евро, колкото е предвиденият размер на минималната работна заплата.

Минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии ще бъдат актуализирани с 6,4%.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава до 2400 евро.

Променят се и условията за пенсиониране. За жените, работещи при условията на трета категория труд, през 2027 г. ще са необходими навършени 62 години и 8 месеца и 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискването ще бъде 64 години и 10 месеца възраст и 40 години осигурителен стаж.

Спор за втория пенсионен стълб

По време на обсъждането се стигна до спор за бъдещето на втория пенсионен стълб.

От „Възраждане“ заявиха, че отново са внесли предложение той да бъде закрит, като според партията пренасочването на осигурителните вноски към държавното обществено осигуряване може да намали недостига в системата.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС постави въпроса дали приходите, които биха постъпили в ДОО при подобно прехвърляне, ще бъдат достатъчни спрямо допълнителните пенсионни права, които солидарната система ще трябва да поеме.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ защити запазването на личния избор при допълнителното пенсионно осигуряване. По думите му гражданите трябва сами да решават дали вноската им за допълнително пенсионно осигуряване да остава в частен пенсионен фонд или да бъде прехвърлена към държавното обществено осигуряване.

Георги Георгиев от „Възраждане“ заяви, че лично е прехвърлил средствата си към държавното обществено осигуряване. Според него сегашният модел трябва да бъде променен, тъй като пенсионната система ще продължи да има нужда от значителни трансфери от държавния бюджет.

След приемането на първо четене в комисията проектобюджетът на ДОО трябва да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание.