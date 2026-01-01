Поредна фишинг измама от чуждестранни телефонни номера. Става дума за SMS-и, изпратени от името на куриерската фирма, в които се казва, че е невъзможна доставката на пратка поради непълен адрес. Предоставен е и съмнителен линк, чрез който да допълним данните си.

В събщението има и номер за проследяване на пратка, както и часови диапазон за доставка.

Как да проверим дали е измама?

Съветваме да се направи справка в официалния сайт на куриера, от чието име е съобщението с номера за проследяване, в случай че наистина очакваме доставка от съответната куриерска фирма. Ако чрез номера не се открива нищо, то значи става дума за фишинг измама. Ако пък очакваме пратка, но не сме сигурни кой от куриер ще я получим, е хубаво да проверим имейлите с потвърждения на поръчки и статуси на доставка.

Друго нещо, на което да обърнем внимание, е телефонният код на номера, от който сме получили известието - при повечето измами номерата са от африкански или азиатски държави.

Особено важно е да сме предпаливи, особено в периодите със засилено онлайн пазаруване и всякакви промоции като Black Friday и наближаващите демекврийски празници.

Какво гласят съобщенията?

"Доставката не може да бъде завършена поради непълна информация за адреса. Вашият пакет в момента се съхранява в най-близкия склад. Моля, коригирайте информацията за адреса си в рамките на 4 часа чрез официалната връзка по-долу; след като информацията бъде коригирана, ще организираме доставката днес или утре и няма да е необходимо да плащате такси за съхранение.

Ако връзката не се отвори, моля, отговорете с "D" и отворете отново това съобщение или копирайте URL адреса в адресната лента на браузъра си. Моля, обърнете внимание: Безплатно съхранение е налично преди 28 ноември (включително); след тази дата ще се прилагат такси за съхранение. Ако не бъде предоставен актуализиран адрес в рамките на 48 часа, пакетът ще бъде върнат на подателя", гласи съобщение, изпратено от телефонен номер от Гана.

"1. Моля, предоставете номера на сградата си незабавно, за да осигурите доставка днес и да избегнете евентуални такси за съхранение! 2. Актуализирайте адреса си за доставка.

Връзката не работи? Моля, отговорете с "Да“ и отворете отново това известие или копирайте и поставете ръчно връзката в браузъра си. Ще спрем доставката, докато не получим номера на сградата ви", гласят инструкциите в SMS, изпратен от Филипините.