Фалшиви имейли от името на Министерството на вътрешните работи се разпространяват в интернет, предупреждават от ОД на МВР-Шумен.

ОД на МВР-Шумен

В съобщенията се твърди, че получателят е извършил нарушение на правилата за движение и има неплатена глоба за превишена скорост.

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Посочва се краен срок за плащане, като се отправят заплахи за допълнителни санкции, предаване на случая на правоохранителните органи и дори принудително задържане на автомобила.

ОД на МВР-Шумен

От полицията уточняват, че става дума за фишинг измама. Посоченият в съобщението интернет адрес - mvrrbg.eu.cc/bg, не е официален сайт на МВР. Линкът води към фалшива страница, която имитира институцията и подканва потребителите да въвеждат личните си данни.

ОД на МВР-Шумен

Целта е вероятно неправомерното им събиране и последваща злоупотреба с тях. От ОД на МВР призовават гражданите да не отварят подобни линкове, да не въвеждат ЕГН, адреси, данни от лични документи или банкови карти и да не извършват плащания през съмнителни интернет страници.

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Полицията съветва още хората да не отговарят на подобни съобщения, включително с посочения от изпращача номер „1“, а да проверяват информацията единствено чрез официалните канали на МВР.