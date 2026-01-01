Задигнаха бутилки с ракия и мастика в димитровградското село Горски извор, съобщиха от полицията.

На 26 ноември е подаден сигнал от 47-годишен мъж за кражбата от имот в селото.

Спипаха голямо количество контрабандни ракия и дизел в Димитровградско

Той е съобщил, че не е посещавал имота от октомври, а при пристигането си установил липсата на 180 бутилки алкохол - ракия и мастика, както и различни домакински съдове.

Констатирани са и следи от проникване в гаража на имота.

Извършителите са задържани - 38-годишен мъж и 31-годишна жена от Първомай.