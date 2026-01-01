ГЕРБ подкрепя общата декларация на Народното събрание срещу нападението над привържениците на „Левски“ в Марсилия и е излъчила свои депутати за подготовката ѝ. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов, който каза, че пръв е ръкопляскал на предложението на Денков за такъв текст.

„Ние имаме най-хуманните агитки в сравнение с тези павиани", заяви той. Лидерът на ГЕРБ призна, че му е трудно да се разграничи от пристрастията си на фен на „Левски“.

Критика към Радев заради благодарностите към Макрон

„Не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон“, каза Борисов и добави, че френският президент е фен на „Олимпик“ и двамата са гледали мачове заедно. „Аз не съм виждал. Даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани“, коментира той.

По думите му отговорност носят френската полиция, управата на Марсилия и самият клуб. „Възмутително е да благодариш за това, което се е случило“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той отхвърли и благодарностите за оказаната медицинска помощ: „Те оставаше да ги оставят да умрат там. Те са целите в кръв.“

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„Ако не ги изхвърлят, значи са клекнали на някого“

Борисов поиска „Олимпик“ да бъде изваден от европейските турнири, мачът да бъде анулиран, а на „Левски“ да бъде присъдена служебна победа. Той настоя УЕФА да реагира „брутално“ и припомни, че българският клуб е играл без публика само заради викове през оградата. „Ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на „Левски“ и не ги изхвърлят, това ще означава, че са клекнали на някого", каза той.

Според него футболистите изобщо не е трябвало да излизат на терена пред тази публика. Борисов подчерта, че този път насилието е станало вътре в стадиона, и отново го сравни с трагедията на „Хейзел“.

Борисов разказа, че е видял снимки, изпратени му от приятели на място. „Такова нещо не сте виждали“, каза той. Още през нощта се обадил на изпълнителния директор на „Левски“ Даниел Боримиров, за да провери информацията, защото в социалните мрежи понякога има преувеличение. Попитал го защо отборът е излязъл да играе. Отговорът бил, че хората са били толкова уплашени, че са се страхували да не предизвикат нападателите.

Той разказа и за свой приятел, с когото играят заедно футбол в Бистрица. Мъжът бил гонен с ножове и скочил от второто на първото ниво на трибуните, за да се спаси.

Още снощи Борисов реагира във Facebook, където настоя правителството да потърси отговорност от френските власти, а УЕФА да наложи най-тежките наказания на „Олимпик“. По данни на френските власти пострадалите българи са 11, петима от които са откарани в болница.

За данъчните закони

Борисов беше попитан и за окончателно приетите данъчни закони дали очакваните 2 милиарда приходи ще закърпят бюджета, след като промените се приемат на фона на предупреждение за глоба от Европейската комисия и на критиките на Европейската централна банка към данъка върху свръхпечалбата.

„Едно се говори в България, друго се прави в Брюксел“, заяви лидерът на ГЕРБ.

За пример той даде помощта за Украйна. „Това беше цяла предизборна кампания. Наричаха ни войнолюбци“, припомни Борисов. По думите му сега се разбира, че България ще подкрепи Украйна, а парите отиват в обща сметка. Той постави под съмнение уверенията, че ще се знае кои средства са за военни и кои за хуманитарни цели. „Тук лъжат тези, които ги излъгаха за изборите, а там подкрепяме всичко“, каза лидерът на ГЕРБ.

„Прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите.“ Така той обобщи окончателно приетите данъчни закони.

За данъка върху свръхпечалбата той заяви, че Европейската централна банка предупреждава, но никой не се съобразява. Според него компаниите ще прехвърлят печалбите си навън през различни фирми и „нищо няма да съберат“, а тези, които произвеждат, ще работят по-малко, за да не им вземат парите.

Борисов разкритикува и повишаването на данъчните оценки на сградите с 30%, което засяга всички граждани. По думите му то води до ръст на още два данъка, при придобиване на имот и при дарение. „Баща ти ти дарява нещо и ти отиваш да платиш данък“, каза той.

„С този бюджет, дори да иска, Радев вече не може да се оправдава с предишния“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Попитан за шестимата задържани общински съветници в Хасково, Борисов отказа коментар по същество. „Има си правосъдни институции. До доказване на вината няма да се изказвам“, каза той и добави, че който е направил нещо лошо, ще си понесе отговорността.