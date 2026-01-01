Граничен полицай от сектор „Специални тактически действия“ задържа мъж, опитал да открадне колата с детето му, съобщиха от "Гранична полиция" - Бургас.

На 25 ноември полицаят спира колата си до банкомат в Поморие, предава БНТ.

На задната седалка на превозното средство в столче е малкия му син/1 година и 10 месеца/.

Докато тегли пари, в автомобила се качва мъж и опитва да го подкара заедно с детето. Граничният полицай реагира мигновено и издърпва крадеца от колата. Той обаче показва агресия, оказва съпротива и отказва да спре.

Служителят извиква, че е полицай и с цел да го респектира, изважда служебното си оръжие, без да го зарежда и използва. Тогава вече нападателят се подчинява на разпореждането.

Служителят на РДГП-Бургас задържа 20-годишния мъж и го предава на патрул на РУ-Поморие. Установено е, че той има криминални регистрации.

Работата по случая продължава.