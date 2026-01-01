Руският президент Владимир Путин официално въведе в състава на Военноморския флот атомната подводница "Перм". Това стана вчера на церемония по издигане на военноморския флаг в северния руски град Северодвинск, предаде ДПА.

Церемонията по издигането на военноморския флаг на корабите бележи официалното им включване в състава на Военноморския флот на Русия..

Очаква се "Перм" да стане първата подводница, стандартното въоръжение на която включва хиперзвукови ракети "Циркон". Тя ще бъде включена в състава на Тихоокеанския флот и ще допринася за отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии на страната.

"Днес издигаме руския военноморски флаг - прославеното Андреевско знаме - на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот. Поздравявам ви по случай това голямо и важно събитие за военните моряци и за всички, участвали в създаването, оборудването и изпитанията на тази атомна ракетна подводница. "Перм" е вече петият подводен крайцер от проекта "Ясен-М", предаден на флота през последните шест години", заяви държавният глава.

Президентът изтъкна, че принос за изграждането на подводницата имат служителите на корабостроителницата "Севмаш", конструкторските бюра и предприятията от отбранителната промишленост, научните и иновационните центрове, както и високотехнологичните малки и средни компании.

"Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници – оръжия с глобален обсег и стратегическо значение+, заяви на церемонията Путин.

Руският президент съобщи, че до 2030 г. военноморският флот ще получи още пет ракетни подводници. Според по-ранни изявления на руските власти дотогава последните две атомни подводници, построени още по съветско време, ще бъдат заменени с нови.

Военноморският флот на Русия играе изключително важна роля за гарантирането на суверенитета и сигурността на страната, заяви Путин. Флотът трябва да бъде готов да отблъсква заплахите от страна на противника и да разполага с мощен ударен потенциал, подчерта той. Тактиката на морските бойни действия се променя, затова е важно да се усъвършенства въоръжението на подводниците, каза президентът и допълни, че Русия ще продължи да увеличава бойния потенциал на своите подводници и ще укрепва позициите си в Световния океан.



Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров подчерта на церемонията, че "Перм" "е изцяло руско производство - 100%, от най-малкия болт до последния детайл".

Корабостроителницата "Севмаш", на която е възложено строителството на подводниците, се намира на брега на Бяло море, близо до Архангелск, на около 1000 километра северно от Москва.

Русия използва за първи път трудните за прехващане ракети "Циркон" във войната срещу Украйна, която продължава вече близо пет година. В хода на конфликта Русия загуби няколко военни кораба, а флотът й беше принуден да се изтегли от западната част на Черно море, припомня ДПА.