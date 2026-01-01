Прокуратурата води разследване по случая с агресията в Спешното в Искър, съобщиха от обвинението.

Делото е образувано в хипотезата на неотложност с първи действия по разследването - разпит на свидетел.

На 26 ноември вечерта е подаден сигнал от служител на Филиала за спешна медицинска помощ, който заявил, че е прието лице в нетрезво състояние, което създавало проблеми.

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Установено по делото е, че 16-годишно момче, придружено от свой роднина, е посетило сградата на Спешния медицински център, поради необходимостта да му бъде оказана медицинска помощ.

При прегледа непълнолетният е проявил вербална агресия, буйствал и нанесъл удар на служител на центъра - шофьор на служебен автомобил.

По делото са разпитани всички лица, присъствали по време на деянието, назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи какъв е характера и степента на причиненото на пострадалото лице телесно увреждане.

Предстои назначаване на съдебно психиатрична експертиза по отношение на непълнолетното лице.