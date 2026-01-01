Осем от тях са обвинени за участие в организирана престъпна група. Иззети са над 550 монети и предмети, златни накити, пари и специализирана техника

Общо 11 души са задържани при съвместна операция на ГДБОП и Дирекция „Вътрешна сигурност“ срещу организирана престъпна група, занимавала се с търсене, държане и продажба на културни ценности. В хода на разследването са събрани данни за съпричастност на служител на МВР към дейността на престъпната структура, което е наложило включването на дирекция „Вътрешна сигурност“ в действията по документиране и пресичане на престъпната дейност.

Дейността на групата е пресечена при две специализирани операции, проведени на 25 и 26 ноември 2026 г. в няколко населени места на територията на област Пловдив и в София.

Осем от задържаните мъже, на възраст от 39 до 55 години, са идентифицирани като ръководител и участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на съгласувани престъпления с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс.

МВР

На тях са повдигнати обвинения и за участие в търсене на археологически обекти, извършване на археологически разкопки без предвиденото от закона разрешение и несъобщаване на властите за открити културни ценности. Според разследването дейността е продължила от пролетта на 2025 г. Задържането на осемте обвиняеми е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

За ръководител на групата е установен и привлечен като обвиняем 50-годишен мъж. Разследването е изяснило ролята на останалите участници в структурата. Част от тях проучвали терени и осигурявали информация за места с археологически находки, други извършвали разкопките, а трети осъществявали контакти с колекционери с цел продажба на намерените предмети. Разкопките били извършвани на различни места в област Пловдив.

При акцията са извършени над 20 действия по разследването, сред които лични обиски и претърсвания на частни адреси и превозни средства.

МВР

Иззети са 296 предмета с белези на културни ценности, 259 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита, 15 металотърсача и друга специализирана техника за търсене на археологически находки.

По досъдебното производство се разпитват свидетели. Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност.