Четирима воини ще участват в последната елиминационна битка от отборната фаза на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираните Боян и Стиван от Ураганите и Юлия и Виктория от Канарите ще се изправят един срещу друг в напрегнат сблъсък за надмощие, богатства и две сигурни места във финалите на екстремната надпревара.

Битката за спасение ще изпита силата, адаптивността и бързата мисъл на участниците, а напрежението ще се пренесе и извън Арената. В Резиденцията сигурните финалисти ще започнат да градят стратегии за заключителната фаза на надпреварата и потенциалните съюзи в нея. Ще успеят ли да обединят около едно мнение?

Кой ще бъде елиминиран от “Игри на волята” само на крачка от финалната осмица, гледайте в следващия епизод на приключенското риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.