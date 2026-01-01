Продажба на риба с неустановен произход е установена при съвместна акция на инспектори от ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Бургас, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Нарушението е констатирано в рамките на планирани съвместни проверки в търговската мрежа.

БТА

Инспекторите установили още, че рибата е била превозвана без необходимите документи с нелицензиран автомобил.

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За двете констатирани нарушения са съставени актове за установяване на административни нарушения.

БТА

В навечерието на Никулден ИАРА засилва контрола както по водоемите в страната, така и в търговската мрежа.

Целта е да бъдат предотвратени незаконният улов и предлагането на риба с неустановен произход, както и да се гарантира безопасността на потребителите.

БТА

Усилията на инспекторите са насочени към опазването на рибните ресурси и осигуряването на качествена риба с доказан произход за празничната трапеза на българските семейства.