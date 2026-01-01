Министерството на транспорта и съобщенията е прекратило процедури за проекти на стойност над 350 млн. евро след преглед на инвестиционните намерения в железопътния сектор. Част от тях са били планирани без осигурено финансиране или с технически решения, които не отговарят на необходимите критерии за свързаност, устойчивост и сигурност. Целта е средствата да бъдат насочени към изпълнението на вече започнати проекти. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на брифинг, на който представи бюджетната рамка на ведомството за 2027 г.

Предвижда се да бъдат съкратени 1800 щатни бройки в структурите на транспортния сектор, като над 10 души от администрацията на самото министерство вече са съкратени. По думите на Пеев оптимизацията трябва да се основава на анализи и конкретни потребности, а не на безцелно намаляване на разходите и персонала. Реформата ще продължи и през 2027 г.

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Министърът определи бюджета на ведомството за следващата година като консервативен и прагматичен, с основен акцент върху ускоряването и завършването на започнатите проекти.

Разходите на министерството от националния бюджет възлизат на близо 628 млн. евро, като спрямо 2026 г. е предвидено увеличение по почти всички основни параметри. Пеев подчерта, че успешното изпълнение на проектите зависи от баланса между националното и европейското финансиране.

Наред с приключването на текущите проекти през 2027 г. ще се работи и по подготовката на нови инициативи за следващата европейска финансова рамка за периода 2028–2034 г.

Инвестиции в безопасността и обновяването на транспорта

Безопасността във всички видове транспорт остава сред основните приоритети на министерството. За железопътния сектор са предвидени 123 млн. евро капиталови трансфери, основно за инфраструктура, сигнализация и повишаване на безопасността на движението. Други 33 млн. евро са заложени за капитален ремонт на съществуващия подвижен състав.

Министерството планира да осигури още 23 нови влака по линия на Програмата за развитие на регионите и Социалния план за климата. Паралелно се работи за осигуряване на допълнително финансиране за обновяване на подвижния състав.

Във въздушния транспорт приоритет е развитието на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS). Вече са определени местоположенията на шестте бази и е разработен план за обучение на пилотите. Предвидено е осигуряването на необходимия технически и оперативен персонал.

За водния транспорт са заложени над 16 млн. евро за закупуване на нов кораб за търсене и спасяване. Предвижда се и изграждането на интегрирана информационна система за подобряване на координацията между институциите при спасителни операции.

Коридор № 8 остава стратегически приоритет

На 4 декември се очаква България и Северна Македония да подпишат официално споразумение за изграждането на общото тунелно съоръжение по Коридор № 8, като българската страна ще бъде водеща по проекта. След подписването документът ще бъде внесен в Народното събрание за ратификация, съобщи Пеев.

Сред останалите стратегически проекти министърът открои развитието на железопътната свързаност в района на Елхово и Лесово и модернизацията на железопътната инфраструктура.

Близо 83 млн. евро са осигурени от държавата за компенсации и субсидии за транспортни услуги, включително за пътуващите с градския и междуселищния транспорт и за поддържането на автобусни линии в отдалечени райони.

По отношение на „Български пощи“ Пеев съобщи, че се подготвя план за оздравяване на дружеството, който се очаква да бъде представен до края на годината.