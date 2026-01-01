Подготвя се задание за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система на АМ „Тракия“. Средствата са заложени като приоритет в проектобюджета за следващата година, внесен още преди конкретния инцидент. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.

В момента се подготвя задание, за да може да бъде възложено проектирането и изработването на тази система. Ако бъдем още по-конкретни, ще видите, че в бюджета за 2027 г., който е внесен преди трагичния инцидент вчера, това е залегнало. Тоест, това е един изключителен приоритет, заяви министърът.

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Шишков уточни, че проектът за интелигентна транспортна система по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014–2020 г.) е стартирал още в края на 2016 г. и по него са подписвани договори през 2018 г. и 2020 г. за над 7 млн. лева. Министърът посочи, че системата не е завършена и предадена навреме, като отбеляза, че средствата са практически загубени, а през април 2022 г. договорът е прекратен по взаимно съгласие.

Заседанието на комисията започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Министър Шишков изрази съболезнования към близките на загиналите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия, че по първоначални данни, с които разполага, в участъка на магистрала „Тракия“, където стана трагичният инцидент с 11 загинали, няма проблеми с маркировката и със състоянието на пътното платно.

Първоначалните данни, които аз имам, които бяха споменати включително и от колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, са, че в този участък на магистралата няма проблеми нито с маркировката, нито със състоянието на пътното платно, каза министърът.

В отговор на депутатски въпрос той представи приоритетите за изграждане на ключовата пътна инфраструктура в страната. Сред тях министърът открои автомагистрала „Хемус“, за която каза, че остава абсолютен приоритет за държавата, скоростния път Видин - Ботевград, магистрала „Черно море“, коридора Русе - Маказа и тунела под Петрохан, както и довършването на магистрала „Струма“.

Министър Шишков изтъкна, че инфраструктурата трябва не само да се дострои физически, но и паралелно да се оборудва с интелигентни транспортни системи за ранно предупреждение на шофьорите при опасности, каквито към момента липсват.

Въпреки трагедията на магистрала „Тракия“, мисля, че и всички експерти, които коментираха днес, се обединяваме около това, че най-безопасното шофиране е по магистрали. Което означава, че за да повишим пътната безопасност, трябва, разбира се, да изградим всичките тези магистрали и, разбира се, тези магистрали трябва да ги оборудваме със съвременни средства, така че да може наистина, когато има такива проблеми, да могат да се сигнализират водачите, заяви министърът.