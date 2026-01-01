Министерският съвет одобри отпускането на 2 млн. евро за увеличаване на капитала на „Национална спортна база“ ЕАД. Средствата ще бъдат използвани за спешни ремонти, модернизация и обновяване на спортната база „Спортпалас“ във Варна.

Чрез двата акта на Министерския съвет се осигуряват 2 000 000 евро за увеличаване капитала на „Национална спортна база“, което ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала на дружеството средства ще бъдат използвани за реализиране на неотложни ремонтни дейности, модернизация и обновяване на материално-техническата база на Национална спортна база „Спортпалас“ - гр. Варна.

Инвестиционната програма обхваща четири основни направления:

- Възстановяване и модернизация на спортните съоръжения: ремонт на трите многофункционални спортни зали и обособяване на зона за общофизическа и функционална подготовка, включително осигуряване на необходимото спортно оборудване.

- Възстановяване на инфраструктурата за спортно възстановяване и подобряване на условията за настаняване: Обособяване и оборудване на спортно-възстановителен център в съществуващи помещения, ремонт на хотелската част и подмяна на компрометираното обзавеждане и оборудване.

- Повишаване на енергийната ефективност: Модернизация на отоплителната система и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с цел намаляване на текущите експлоатационни разходи.

- Обновяване на обслужващата инфраструктура: Извършване на неотложни ремонтни дейности в ресторанта и прилежащите пространства за осигуряване на безопасни и хигиенични условия за хранене.

С реализирането на предвидените дейности ще бъде постигнато цялостно възстановяване и подобряване на техническото състояние на основните спортни съоръжения и прилежащата инфраструктура на Национална спортна база „Спортпалас“, с което ще се осигурят съвременни условия за подготовка по различни спортни дисциплини. Ще бъдат създадени безопасни и достойни за постиженията на българските спортисти условия за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност.