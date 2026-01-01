Четирима от 11-те загинали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са жители на сливенското село Самуилово. Това потвърди кметът на Сливен Стефан Радев, който изрази съболезнования към близките на жертвите.

При катастрофата, станала на 10 ноември в гъста мъгла край пътен възел „Зимница“, се сблъскаха 86 автомобила.

По информация на кмета на Самуилово Красимир Кръстев четиримата загинали са пътували в два отделни автомобила в посока Бургас.

Три от жертвите са от едно семейство – мъж, съпругата му и неговата тъща, които са пътували заедно в един автомобил.

Четвъртият загинал е 30-годишен мъж от селото, който рано сутринта е пътувал към работното си място в Бургас. Той оставя съпруга и малко дете, съобщава кореспондентът на БГНЕС в региона.

В катастрофата е попаднал и микробус с работници от съседното село Гергевец, които също са пътували към Бургас. Един от тях е със счупена ръка, но без опасност за живота. Останалите са се разминали с леки наранявания и уплаха.

При инцидентите на 10 ноември загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Двете тежки верижни катастрофи, които възникнаха почти едновременно в двете платна на автомагистрала „Тракия“, обхванаха общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.