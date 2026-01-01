Отпускат по 8 000 евро еднократна помощ за семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“, каза на брифинг социалният министър Наталия Ефремова.

Очевидци разказаха за ужаса след катастрофите на АМ „Тракия“: Хората отчаяно търсеха помощ (ВИДЕО)

Тя изрази съболезнования на семействата на трагично загиналите при тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия" и изрази надежда бързо да се възстановят пострадалите. Ефремова благодари на всички, участвали в оказването на помощ на мястото на катастрофите – случайни свидетели, доброволци, полицаи и медицински специалисти. Тя отправи специална благодарност към лекарите и медицинските екипи, които продължават да полагат грижи за пострадалите.

"Взехме решение, че ще бъдат изплатени еднократни социални помощи на всички семейства и наследниците на загиналите в размер на 8 000 евро", обясни Ефремова. По думите й семействата на пострадалите могат да се обърнат към всички дирекции за социално подпомагане по своето местожителство, за да получат консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ.

Средствата ще бъдат осигурени извънредно от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и ще се предоставят чрез дирекциите „Социално подпомагане“.

По думите на министъра изплащането на помощите може да започне в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата на загиналите и техните адреси. Финансовата подкрепа е предназначена за покриване на първоначалните нужди на близките след трагедията.

Ефремова каза, че се предвижда и достъп до безплатна психологическа подкрепа. Хората, които се нуждаят от такава помощ, могат да бъдат насочени от социалните служби към съществуващите социални услуги в общините.

Подкрепата е насочена не само към непосредствено пострадалите, но и към хората, засегнати от последиците на тежките инциденти.