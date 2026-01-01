„Да направим нещо добро - това е мисията на всеки, който иска да управлява държавата. Може да не е най-доброто за личния живот, защото човек буквално се лишава от личен живот, но наистина си заслужава.“ С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърна към учениците от III „г“ клас на столичното 131-во училище „Климент Аркадиевич Тимирязев“, с класен ръководител Силвия Марушкина. За посещението съобщиха от МРРБ.

Днес те бяха на посещение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а идеята бе по тяхна инициатива, за да се запознаят с работата на министерството.

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По време на срещата министърът обясни на учениците основните сектори и направления, в които работи министерството, като подчерта, че целта на работата е да създава условия за по-добър живот в България.

„Всички ние сме длъжни да направим една по-добра среда за живот, за да може да се чувствате по-добре“, каза министърът и допълни: „И се надявам, че, когато пораснете, никой от вас няма да си тръгне от тази държава. Защото нашата държава е изключително хубава и всички ние имаме голям късмет, че сме се родили в България.“

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Архитект Шишков призова малките ученици да трупат повече знания, да се интересуват от всичко, за да са подготвени и когато пораснат да бъдат част от управлението на държавата. „Защото си заслужава да имаш възможността да направиш нещо.“

МРРБ

В рамките на посещението си в министерството учениците се включиха в интерактивна игра. Те влязоха в ролята на млади експерти от МРРБ, които трябва да подпомогнат жителите на измислен град как да решат няколко проблема. Те бяха изправени пред избора кой инфраструктурен обект да изпълнят първо в рамките на определения им бюджет, като решаваха между ремонт на стар мост, свързващ двете части на града, реконструкция на улица, водеща до училището, ремонт на водопроводни тръби, за да не спира водата и изграждането на приключенски парк за малки и големи.

Целта на играта бе учениците да открият връзката между решенията, които се вземат и промените, които хората виждат около себе си.

След екипна работа и гласуване децата решиха първо да ремонтират ВиК тръбите.

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А заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева им пожела да не спират да мечтаят. И добави: „Истината е, че, както е казал малкият принц, съвършенството не е в това да няма нищо какво повече да добавиш, а да няма нищо какво повече да отнемеш.“

Припомняме, че арх. Иван Шишков зае поста на министър в МРРБ в началото на май 2026 г.