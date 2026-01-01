Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с министъра на търговията и индустрията на Индия Пиюш Гоял, на която бяха обсъдени възможностите за развитие на търговските отношения и насърчаване на индийските инвестиции в България. Разгледана беше и възможността за продължаване на диалога чрез провеждането на българо-индийски бизнес форум в началото на декември в София. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Министър Велислава Петрова е на официално посещение в Индия от 20 до 22 ноември по покана на своя индийски колега Субрахманям Джайшанкар.

По време на срещата като приоритетни области за задълбочаване на сътрудничеството бяха посочени също космическият сектор, фармацевтиката и високите технологии.

София и Джакарта планират по-тясно сътрудничество в транспорта и туризма

Велислава Петрова посочи, че през първите пет месеца на 2026 г. двустранният стокообмен е нараснал с 55,2% спрямо същия период на предходната година, но все още е далеч от оптималния си обем. Беше отбелязано, че е необходимо да бъдат определени приоритетни области, в които да се развива сътрудничеството.

Външният министър поздрави двете страни за успешното сключване на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия, като посочи значителния потенциал за по-нататъшно развитие на икономическите отношения и възможностите, които България предлага като член на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната.

Стратегическото партньорство между България и ОАЕ са обсъдили министрите Велислава Петрова и Мохамед Хасан Ал-Суейди в Абу Даби миналата седмица.