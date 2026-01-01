Робърт Патинсън явно няма намерение да се ограничава само до ролята на Джеймс Бонд. Британското правителство се възползва от интернет манията по актьора и с чувство за хумор го превърна в лице на кампания за младежка заетост. За шеговитата инициатива съобщава британският вестник „Гардиън“.

В профила на правителството на Великобритания в Instagram се появи изображение на Патинсън в образа на агент 007, придружено от закачливото послание, че актьорът възнамерява да кандидатства за всичките 90 000 работни места, предвидени за млади хора по програмата Youth Employment Scheme. Публикацията беше разпространена и от Министерството на труда и пенсиите и бързо привлече вниманието в социалните мрежи. Тя събра над 117 000 харесвания и повече от 1400 коментара.

Нова ера за Агент 007: Робърт Патинсън оглавява култовата поредица

Шегата стъпва върху набиращия популярност мем, според който Патинсън сякаш непрекъснато отнема роли от други актьори. Новината за избора му за следващия Джеймс Бонд даде нов живот на тази интернет закачка, а потребителите започнаха да го представят като неудържим конкурент, способен да се появи във всяка голяма продукция.

Вълната от хумор стигна и до Ралф Файнс. Когато актьорът беше попитан кой би могъл да изиграе Волдемор в предстоящия телевизионен сериал по „Хари Потър“, той с усмивка предположи, че ролята може да отиде при Патинсън.

В социалните мрежи отново беше припомнено и интервю на звездата от 2025 г., в което той шеговито признава, че обича да отнема роли от по-млади свои колеги. Тогава актьорът дори споделя желанието си отново да изиграе 17-годишен персонаж.

Сред „потърпевшите“ от шегите е и Никълъс Холт, който също беше спряган за ролята на агент 007. След избора на Патинсън потребители на социалните мрежи започнаха на шега да изразяват съчувствие към Холт за поредната пропусната възможност да се сдобие с голяма филмова роля.

На 40 години Робърт Патинсън се очертава като седмия официален изпълнител на легендарния британски шпионин, след Даниел Крейг. Предстоящият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов и ще отвори нова глава в историята на една от най-разпознаваемите филмови поредици.