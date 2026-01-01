Жените, които страдат от мигрена и пушат, са изложени на по-висок риск от инсулт, особено ако са раждали. Това показват резултатите от мащабно датско изследване, проследило здравословното състояние на близо 1,7 милиона жени в продължение на години. Според учените съчетанието на двата фактора е свързано с по-голяма вероятност от инсулт преди навършване на 61 години.

Мигрената е неврологично състояние, което може да се прояви не само със силно и продължително главоболие, но и с гадене и повишена чувствителност към светлина. Инсултът, от своя страна, възниква при прекъсване на кръвоснабдяването на мозъка или при разкъсване на кръвоносен съд и последващ кръвоизлив.

Проучването е проведено от екип на университета в Орхус. Изследователите са използвали здравни регистри и данни за ражданията в Дания, като са включили жени на възраст между 15 и 60 години. Информацията обхваща период от 27 години, а резултатите са публикувани в медицинското списание Neurology.

Участничките били разделени в четири групи – с мигрена, с история на тютюнопушене, с двата рискови фактора или без нито един от тях. След това учените проследили случаите на инсулт и смърт в рамките на 20 години.

Данните показват, че исхемичен инсулт – при който се блокира притокът на кръв към мозъка – е регистриран при 0,8% от жените без нито един от двата фактора. При участничките само с мигрена процентът е 1,3, при тези с история на пушене – 1,5, а при жените с мигрена и тютюнопушене достига 2,8%.

Подобна тенденция се наблюдава и при инсултите, причинени от мозъчен кръвоизлив. Такива са отчетени при 0,3% от жените без рискови фактори, при 0,5% от тези с мигрена, при 0,6% от пушилите и при 0,9% от участничките с двете характеристики.

Най-висока е била и смъртността в групата с мигрена и история на тютюнопушене – 3,4%. За сравнение, сред жените без нито един от двата фактора тя е била 1%.

След отчитане на други обстоятелства, сред които възраст, високо кръвно налягане и диабет, изследователите установили, че съчетанието на мигрена и тютюнопушене е свързано с около 3,6 пъти по-висок риск от исхемичен инсулт. Вероятността от инсулт вследствие на кръвоизлив е била приблизително 2,6 пъти по-голяма.

Авторите подчертават, че резултатите не означават, че всяка жена с мигрена, която пуши, непременно ще получи инсулт. Дори в групата с най-висок отчетен риск повечето участнички не са преживели подобно събитие през периода на наблюдение.

Изследването установява връзка между рисковите фактори, но не доказва, че мигрената и тютюнопушенето сами по себе си са пряка причина за настъпилите инсулти. Възможно е част от случаите на мигрена да не са били вписани в медицинските досиета. Освен това данните за пушенето по време на бременност не дават пълна представа за навиците на жените през следващите години. Учените отбелязват и необходимостта от допълнителни изследвания сред мъже и хора, които не са раждали.

Според изследователите резултатите подчертават значението на контрола върху предотвратимите рискови фактори. Отказът от цигарите е важна стъпка за опазване на здравето, а жените с мигрена могат да обсъдят с лекар индивидуалния си риск от сърдечносъдови заболявания и инсулт.