Двете номинирани Амазонки - Симона и Йоанна, ще излязат на Арената на “Игри на волята” за зрелищен сблъсък за спасение тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Те ще се изправят пред многокомпонентно трасе с множество изпитания за сила, баланс и прецизност. Победителката ще се превърне в най-заможния воин в Дивия север, докато загубилата ще стане следващият обитател на тайната територия - Вишката.

За първи път този сезон в елиминационния дуел ще вземат участие и двама съюзници. Номинираните Йоанна и Симона ще трябва да изберат един от своите съплеменници, който ще се бори не само за лична награда, но и за ценно предимство за една от тях. Кого ще изберат?

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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