Снеговалежите усложниха обстановката в голяма част от страната. Сняг вали в 20 области, на места има прекъсвания на електрозахранването, пътни инциденти и ограничения за тежкотоварни автомобили. Над 430 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища, а властите предупреждават, че през нощта обстановката може да се усложни още повече. На места се очаква снежната покривка да достигне между 30 и 50 сантиметра.

Спират движението на товарни автомобили над 12 тона по пътищата в цяла Великотърновска област

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че спират движението на товарни автомобили над 12 тона по пътищата в цялата Великотърновска област. Към 20:00 ч временно е затворен за движение пътя София-Варна, заради катастрофа в района на разклона за село Добри дял. Има двама пострадали. Леките автомобили се пренасочват през селата Козаревец и Лясковец.

Закъсали товарни автомобили има в района на село Самоводене, Присовски завои и Полски Тръмбеш.

Пътната обстановка се влошава. От полицията призовават да се шофира изключително внимателно и ако не се налага да пътуват, хората да си останат по домовете.

През следващите часове поради усложнената метеорологична обстановка поетапно ще бъде ограничавано движението на камиони над 12 т по пътни участъци в Северна България, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Към момента значителни натрупвания и навявания има по първокласните пътища I-3 Ботевград - Бяла и I-5 Русе - Велико Търново. Поради обилните снеговалежи е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т по път I-1 по направлението Ботевград - Мездра, както и в участъка от 71-ви до 102-ри км на автомагистрала „Хемус“ в област Ловеч.

От пътната агенция допълниха, че спирането на тежкотоварния трафик в определени участъци от републиканската пътна мрежа е, за да бъдат намалени рисковете от пътнотранспортни произшествия и да се опази животът и здравето на пътуващите, допълниха от АПИ.

В съобщението пише още, че е необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

От пътната агенция посъветваха да се пътува с включени навигационни приложения и казаха, че актуална информация за трафика и метеорологичната обстановка има на https://traffic.api.bg/road-status/.

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по път I-1 от Ботевград в посока Мездра поради обилен снеговалеж и снегопочистване.

Ограничено е движението по пътя Шипково – Рибарица, от 13-и км до 36-и км поради снегопочистване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Поради усложнената метеорологична обстановка поетапно ще бъде ограничавано движението на камиони над 12 тона по пътни участъци в Северна България, както и в участъка от 71-ви до 102-ри километър на автомагистрала „Хемус“ в област Ловеч.

София

С падането на първия сняг незабавно започнаха обработки срещу заледяване и снегопочистване. На терен работят 92 снегопочистващи машини, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Извършени са обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“, както и по Южната дъга на Софийския околовръстен път – в участъци от 9-и до 15-и километър включително.

В районите „Панчарево“, „Витоша“ и „Кремиковци“ е извършено както разпръскване на смеси против заледяване, така и избутване на снежна маса. Обработени са опасни и стръмни участъци с цел осигуряване на безопасно движение.

На територията на Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване по двата основни планински пътя – кв. „Бояна“ – „Златни мостове“ и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“, с шест машини.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути. В с. Лозен, район “Панчарево” автобус №185 временно не обслужва последните две спирки от маршрута.

Екипите на Столичната община продължават да следят метеорологичната обстановка и ще реагират своевременно при необходимост, се посочва в съобщението. От общината призоваваме водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост и повишено внимание.

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Сняг вали в 20 области. Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 см и 50 см.

Враца

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по път I-1 от Ботевград в посока Мездра поради обилен снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Всички камиони над 12 т изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Ограничено е и движението по път I-1 Монтана - Бели извор в района на Краводер, при 129 км поради аварирали тежкотоварни автомобили. Трафикът също се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, съобщиха от пътната агенция. Сняг вали в 20 области. Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по път I-1 от Ботевград в посока Мездра поради обилен снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Всички камиони над 12 т изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Ограничено е и движението по път I-1 Монтана - Бели извор в района на Краводер, при 129 км поради аварирали тежкотоварни автомобили. Трафикът също се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, съобщиха от пътната агенция. Сняг вали в 20 области.

Ловеч

В населени места в седем от осемте общини в област Ловеч има прекъсване на електрозахранването в резултат на аварии според сайта на „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“.

Част от областния център също е без ток, очакваното възстановяване е обявено за 19:15 ч. Електричеството е прекъснато и в осем села в община Ловеч, очаква се авариите да бъдат отстранени около 20:00 ч.

Проблеми с тока има във всичките четири населени места в община Летница, посоченият час за възстановяване е 20:00 ч.

В град Троян също е прекъснато електрозахранването, очаква се то да бъде нормализирано в 22:00 ч. Ток няма и в 10 от селата в общината. В община Угърчин аварии има в шест населени места, очакваното отстраняване е в 22:45 ч. В Тетевенско проблемите са в пет села и в махала Асен, от енергодружеството очакват те да бъдат отстранени до 19:15 ч.

В община Ябланица аварии има в село Брестница. В община Луковит без ток са в село Дерманци. Там обявеният час за възстановяване на електричеството е 30 минути след полунощ.

В област Ловеч е обявен червен код за значителни валежи.

Русе

Три пътни инцидента с материални щети са регистрирани в област Русе заради усложнената зимна обстановка. Екипите на пожарната са реагирали и на няколко сигнала за паднали дървета. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че полицейски екипи извършват обходи и следят състоянието и проходимостта на пътищата в региона. При установяване на проблеми или пропуски в зимното поддържане се уведомяват своевременно компетентните институции и организации.

От полицията призовават водачите да се движат с намалена скорост, да спазват по-голяма дистанция и да избягват резки маневри и рискови изпреварвания. Шофьорите следва да не възпрепятстват работата на снегопочистващата техника и да пътуват само с подготвени за зимни условия автомобили. При силно влошена обстановка се препоръчва пътуванията, които не са наложителни, да бъдат отложени.

От полицията обърнаха внимание на шофьорите, че преди тръгване могат да проверят актуалната пътна обстановка на сайта и чрез денонощните телефони на Агенция „Пътна инфраструктура“.

За състоянието на общинските пътища информация може да бъде получена от съответната община.

Екипите на полицията и пожарната продължават да следят обстановката и да реагират на подадени сигнали.

Габрово

Няколко села в Габровско са без ток след снеговалежите, съобщиха от Община Габрово. Това са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници, Гайтани, Кози рог, Здравковец, Влайчовци, Живко, а по данни на електроразпределителното дружество в други населени места има частични сигнали за аварии.

От Община Габрово съобщиха още, че пътните настилки на територията на общината са заснежени, проходими при зимни условия. Цялата налична снегопочистваща техника на общинското предприятие "Благоустрояване" е на терен. Почистват се всички главни улици и булеварди. Техниката на предприятието продължава да работи и към момента. Почистват се главните улици към високите квартали на града. Всички градски и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват по график, съобщиха още от Община Габрово.

От Областната администрация в Габрово казаха още, че 32 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа в област Габрово. От нито една от четирите общини в областта не е постъпила информация за усложнена зимна обстановка към момента.

В периода от 7:00 ч. до 16:00 ч. на 28 ноември при оперативните дежурни към Общински съвет по сигурност - Габрово е постъпил един сигнал за паднало дърво, един сигнал за снегопочистване. Техниката е на терен, закъсал е автомобил с летни гуми, съобщиха още от Община Габрово и добавиха, че на връх Шипка видимостта е намалена, има мъгла, а настилката е заснежена, снежната покривка е повече от 7 см, температурата е - 5⁰C. Снежната покривка на Узана достига 24 см, температурата е - 5⁰C.

На територията на община Севлиево няма затворени общински пътища, не са получени и сигнали за паднали дървета, казаха за БТА от Община Габрово.

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за утре в 16 области на България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. През нощта и утре там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.