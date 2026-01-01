Никола Цолов зае седмото място в квалификацията за предпоследния кръг от сезона във Формула 2 на пистата Лусаил в Катар.

Българският лъв на Кампос Рейсинг остана на 0.512 секунди от победителя в сесията Уго Угочукву. Втори и трети се наредиха съответно Габриеле Мини и конкурентът на Цолов за титлата - Алекс Дън.

Съотборникът на родния пилот на Кампос Рейсинг - Ноел Леон завърши пети.

Така Цолов ще започне от четвърта позиция в утрешния спринт, който е насрочен за 18:15 часа българско време.

Българинът е на седем пункта от лидера в класирането Рафаел Камара, който приключи преждевременно кампанията си, за да довърши сезона във Формула 1 с тима на Хаас. Дън е трети със 189 пункта - на 11 от Никола и на 18 от върха.