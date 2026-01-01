Финално приключение очаква пътешествениците Любо и Мариана в последния епизод на „Свобода на колела“ тази събота от 16:30 ч. по NOVA. Влюбената двойка ще посети две емблематични крайбрежни дестинации, но ще направят и равносметка за хилядите изминати километри, неочакваните срещи и незабравимите емоции, които ще останат с тях завинаги.

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Преди да затворят книжката с печати, двамата ще се потопят в хилядолетното минало на един от най-старите градове на Българското Черноморие. Познат на античния свят като Аполония, Созопол пази следи от живот отпреди хилядолетия, а според археолозите някои от тях днес лежат под вълните край пристанището. Какви интересни истории още крие градът?

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Следващата спирка ще бъде Несебър и място, което съхранява част от богатото му минало, която няма как да бъде разгледано по време на обикновена разходка. Малкият полуостров пази следи от десетки християнски храмове, а подводните проучвания разкриват останки от крепостни стени и пристанища.

След дългия път двойката ще опита да събере последните липсващи печати и да запълнят книжката на дядото на Любо. А каква е добре пазената тайна на Любо? И ще успеят ли двамата пътешественици да се вместят в бюджета си?

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Не пропускайте финала на „Свобода на колела“ тази събота от 16:30 ч. по NOVA.