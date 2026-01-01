От Община Царево активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакваното влошаване на времето.

Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение.

Предупредиха за нови валежи в Царево: Активират BG-Alert

Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но в нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение.

Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От местната администрация призовават гражданите да бъдат предпазливи.