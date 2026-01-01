Състав на Окръжния съд в Хасково отхвърли молбата на 41-годишен дипломат от Демократична Република Конго мярката му за неотклонение "задържане под стража" да бъде изменена в по-лека, съобщиха от пресцентъра на съда.

Жан Де Дю Мутеба е един от обвиняемите по случая от 18 юли миналата година, когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през „Капитан Андреево“, бяха открити 205,940 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лв.

По случая са обвиняеми и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид (55 г.) и българският гражданин Делян Хаджилазов (44 г.). И тримата са в ареста от 22 юли миналата година, а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата не бяха удовлетворени. Последният отказ бе на 10 септември.

Сега съдът прие, че от събраните писмени доказателства и доказателствени средства, включващи Европейски заповеди за разследване /ЕЗР/ до Белгия, Нидерландия и Федерална Република Германия, както и част от обясненията на обвиняемите, сочат наличието на стройна организация и логистика за извършване на деянието, в което са обвинени. Отбелязва се също така тежестта на престъплението и се обосновава опасността от укриване или извършване на друго престъпление.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.