Ретро влакове с парни локомотиви ще зарадват почитателите на железопътния транспорт по случай предстоящите коледно-новогодишни празници. Тематично украсените композиции ще се движат по маршрутите София - Перник - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.

Към съставите от парен локомотив и четири пътнически вагона ще бъде включен и един ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“. Своите места в празничните влакове са запазили Дядо Коледа и Снежанка, които са подготвили подаръци за всички пътници.

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На 12 декември (събота) коледният влак от София за Перник ще бъде теглен от легендарната парна машина № 46.03, известна като Баба Меца. Часът на заминаване от Централна гара София е 09:50 ч., а пристигането в Перник е предвидено за 11:53 ч. Преди отпътуването наобратно всички желаещи ще имат достатъчно време да разгледат ретро вагона от елитната композиция на бившия държавен глава Тодор Живков, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на Перник.

Влакът ще потегли обратно към София в 15:00 ч., като ще спре на метростанция „Горна баня“ и ще пристигне в столицата в 16:29 ч.

Седмица по-късно, на 19 декември, коледният влак с парен локомотив № 16.27 ще пътува от Горна Оряховица до Велико Търново. Пътуващите с него ще имат възможност да се насладят на красивите пейзажи от гледна точка, която единствено влакът може да им предложи, докато преминава край поречието на река Янтра и през двата тунела под сградите на града.

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По разписание празничната композиция ще замине от гарата в Горна Оряховица в 09:30 ч. и ще пристигне във Велико Търново в 09:50 ч. По време на престоя в старата столица всички желаещи ще разполагат с достатъчно време да разгледат ретро вагона от „Витоша Експрес“, където Дядо Коледа и Снежанка ще раздават подаръци за малки и големи. Отпътуването наобратно от Велико Търново е в 11:15 ч., а пристигането в Горна Оряховица – в 11:35 ч.

Цените на двупосочните билети включват запазено място. По маршрута София – Перник – София те са 42 евро за възрастни и 27 евро за деца до 10 години. За пътуването от Горна Оряховица до Велико Търново редовният билет е 18 евро, а детският – 12 евро.

Билети за коледните влакове могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.