Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г. Средствата ще бъдат използвани за изплащането на нова целева помощ от 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 000 души от уязвимите групи, съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансовата подкрепа ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Съгласно Закона за социално подпомагане право на коледната помощ ще имат хората, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи, както и на помощи за отопление за текущия зимен сезон.

Подкрепа ще получат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, както и деца в социални услуги, получаващи месечни помощи. Сред правоимащите са и децата, настанени при роднини, близки или в приемни семейства.

Новата целева помощ ще бъде изплатена и на младежи на възраст между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа и са подкрепени с помощ за покриване на първоначалните им потребности.

Коледни добавки ще получат също ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които получават помощ от Агенцията за социално подпомагане.