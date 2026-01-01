Момиче на 16 години е пострадало, след като е било блъснато от електрическо превозно средство в смолянското село Чепинци. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

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Инцидентът е станал на 24 ноември около 14:00 ч. на ул. „Демокрация“. 16-годишен младеж, който управлявал индивидуално електрическо превозно средство с несъобразена скорост, ударил пресичащата пътното платно своя връстничка.

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Пострадалото момиче е транспортирано в МБАЛ – Смолян и е настанено за наблюдение. То е без опасност за живота.

При инцидента младежът е бил с предпазна каска.