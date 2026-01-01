Момче на 15 години пострада при катастрофа между индивидуално електрическо превозно средство и лек автомобил в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера около 17:20 часа. По първоначална информация по ул. „Армейска“ са се движили лек автомобил, управляван от 55-годишен мъж, и електрическа тротинетка, управлявана от пострадалото момче. По време на движението на двете превозни средства е настъпил сблъсък между тях.

На момчето е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ на място и е освободено. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.