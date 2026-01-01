Мъж на 54 години е задържан в Казанлък, след като е установено, че управлява лек автомобил с 2,43 промила алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

На 2 юни в РУ–Казанлък е започнато бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от НК под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора срещу мъжа.

Шофьор с 3,22 промила алкохол е задържан в Стара Загора

На 1 юни около 21:40 ч. на път в близост до източната табела на Казанлък той е управлявал лек автомобил „Ситроен“ след употреба на алкохол, установено с техническо средство, което е отчело 2,43 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.