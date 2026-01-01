Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи във Вашингтон, които предшестват участието му в министерската конференция на тема „Възраждането на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ.

В рамките на работното си посещение министър Демерджиев се срещна с помощник-държавния секретар на САЩ Тод Уилкокс.

Акцент върху модернизацията на правоохранителните органи

Модернизацията на правоохранителните органи у нас, сътрудничеството между България и САЩ и борбата с трансграничната престъпност бяха сред основните теми на разговора.

Министърът изрази благодарност за последователната подкрепа на САЩ за модернизирането на българските правоохранителни органи, включително чрез обучителни програми, експертна помощ и предоставяне на специализирано оборудване.

Вътрешният министър заминава на работно посещение в САЩ

По време на срещата беше потвърден и общият ангажимент за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора и други транснационални заплахи.

Среща с конгресмена Джо Уилсън

Министър Иван Демерджиев проведе среща и с конгресмена Джо Уилсън – съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ.

По време на разговора министърът благодари за дългогодишната и последователна подкрепа на конгресмен Уилсън за развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ, както и за активната му роля в укрепването на трансатлантическата сигурност.

Предстои участие в международна конференция

Днес министър Демерджиев ще участва в международната конференция „Възраждането на политическия тероризъм“, в която се включва по покана на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

В програмата на вътрешния министър са предвидени и допълнителни двустранни срещи, включително с представители на OFAC.