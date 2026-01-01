До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 г. да бъде обявена за Година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей.

Поради промяна в програмата на държавния глава, тя не успя да присъства лично. В словото бе отбелязано, че през юни и юли тази година в президентската институция са постъпили предложения и идеи от община Карлово, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и фондация „Васил Левски“ и президентската институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината.

Сред предложенията на Общобългарския комитет е акцентът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е и изграждането на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име.

От фондация „Васил Левски“ са подготвили програма с инициативи, включваща исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски в село Голям Извор. От община Карлово настояват своевременно да бъде създаден национален инициативен комитет, който да подготви програмата и да осигури необходимото финансиране за отбелязването на годината.

В словото бе посочено още, че предстоящата 190-годишнина от рождението на Васил Левски е възможност за укрепване на националното самочувствие, сплотяване на българите и насърчаване на патриотичното възпитание. От името на президента бе отправен призив 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски.

Събитието бе организирано от Националния исторически музей (НИМ) и Националния музей „Васил Левски“ по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Инициативата бе посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски и има за цел да отдаде почит към неговата личност чрез среща между науката, културата и обществената памет. В програмата бяха включени приветствия от директорите на двата музея – доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева, научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“, което бе представено от доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и мултимедийната панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“, подготвена от проф. д-р Боян Добрев.