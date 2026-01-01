69-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека в Шумен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 14:40 часа на кръстовището на улиците „Университетска“ и „Преспа“. По първоначални данни лек автомобил „Фолксваген Туран“ с шуменска регистрация е блъснал пресичащата по пешеходната пътека жена.

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Пострадалата 69-годишна шуменка е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение, където са установени фрактури на носните кости, левия глезен и кости на лявото стъпало. Тя е настанена за лечение.

Автомобилът е бил управляван от 66-годишна жена от Шумен, която е правоспособен водач. Пробата ѝ за употреба на алкохол е отрицателна.

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По случая е образувано досъдебно производство.