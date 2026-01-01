Френското Национално събрание окончателно прие законопроект, който въвежда право на асистирана смърт за пълнолетни хора с нелечими заболявания. Решението бележи края на продължил повече от десетилетие обществен, политически и етичен дебат и се определя като една от най-значимите социални реформи във Франция след легализирането на еднополовите бракове през 2013 г.

Законът предвижда при строго определени условия пълнолетен човек да може да получи смъртоносно вещество, с което да сложи край на живота си. По правило то трябва да бъде прието лично от пациента. Ако здравословното му състояние не позволява това, веществото може да бъде приложено от лекар или медицинска сестра.

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Право на асистирана смърт ще имат само френски граждани или законно пребиваващи във Франция пълнолетни лица, които страдат от сериозно и нелечимо заболяване в напреднал или терминален стадий. Освен това те трябва да изпитват постоянни физически или психически страдания, свързани със заболяването, и да са в състояние да вземат свободно и информирано решение.

Реформата беше едно от обещанията на президента Еманюел Макрон след преизбирането му през 2022 г. След окончателното гласуване той заяви, че е изпълнил поетия ангажимент.

„През 2022 г. поех ангажимент да открия този път за френския народ. Със сериозност, смирение и при пълно уважение към нашата демокрация този ангажимент беше изпълнен“, написа Макрон в социалната мрежа X.

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След приемането на закона депутатите аплодираха неговия основен вносител Оливие Фалорни, който определи гласуването като резултат от „14 години парламентарни битки“.

Въпреки подкрепата в Националното събрание законопроектът срещна сериозна съпротива в Сената, където мнозинство има дясноцентристката партия „Републиканците“. Сред най-острите му критици са председателят на Сената Жерар Ларше и бившият министър на вътрешните работи Бруно Ретайо.

В крайна сметка правителството използва конституционна процедура, която позволява окончателното решение да бъде взето от долната камара без одобрението на Сената.

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След приемането на закона премиерът Лекорню поиска Конституционният съвет да извърши проверка за съответствието му с основния закон. От кабинета му обясниха, че текстът се нуждае от конституционен контрол, тъй като липсата на обсъждане в Сената е оставила нерешени въпроси както за поддръжниците на реформата, така и за нейните противници.

Решението на Конституционния съвет ще бъде окончателно. Той може да потвърди закона, да отмени отделни негови разпоредби или в изключителни случаи да го обяви изцяло за противоконституционен.

Ако законът бъде одобрен, Франция ще се присъедини към държави като Нидерландия, Белгия, Швейцария и Канада, които вече са легализирали различни форми на асистирана смърт.