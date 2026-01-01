На 87-годишна възраст почина една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков.

Той е дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черно море, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор, оставил дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които е създал.

Емил Нейков е баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

Под негово ръководство Черно море се превръща в символ на традиция и успехи.