Американската армия съобщи, че в ранния следобед е предприела нова вълна от въздушни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Атаката е започнала в 06:00 ч. източноамериканско (13:30 ч. иранско - бел. ред.) време, като в последно време американската армия нанасяше удари срещу Иран само нощем.

„Целта е да се отслабят още повече военните способности, които иранските въоръжени сили прилагат при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток“, пише в изявление на американските въоръжени сили.

По-рано САЩ подновиха военноморската си блокада на ирански пристанища, а Техеран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток.

Тръмп заплаши Иран: Следващата седмица започват удари по електроцентрали и мостове

Американската армия снощи съобщи, цитирана от Ройтерс, че в продължение на седем часа е нанасяла удари по десетки военни обекти в района на Ормузкия проток и иранското крайбрежие.

Корпусът на гвардейците на Иранската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски военни бази в региона, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Освен това КГИР предупреди, че САЩ „трябва да се подготвят за затварянето на още коридори за износ (на енергоносители), от които САЩ и съюзниците им се възползват“.

Американската армия съобщава, че е възстановила военноморската си блокада на кораби, пътуващи до и от ирански пристанища. Тя също така заяви, че Иран е ударил седем търговски кораба през последната седмица, оставяйки близо дузина членове на екипажа убити, изчезнали или ранени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахата си да бомбардира иранската гражданска инфраструктура, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Световните цени на петрола и цените на бензина в САЩ отново се повишиха тази сутрин.