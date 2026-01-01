Двама младежи и дилърът им са задържани от служители на Районното управление на полицията в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Извършена е проверка на момиче на 20 години и момче на 21 години преди ден. Младежът е с четири криминални и три съдебни регистрации, по линия „наркотици“. При извършен личен обиск в тях са намерени и иззети вещества, които при полеви наркотест са реагирали на пико и марихуана. Двамата са задържани за срок до 24 часа.

Спипаха дилърка и клиентът ѝ в Горна Оряховица

При последвала проверка в жилище в града, обитавано от 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж, от когото младежите са се снабдили със забранените вещества е установена жена от Велико Търново, известна на полицията. Иззето е около 15 грама пико (метаамфетамин) и около три грама марихуана и пособия за производството им. Мъж и жена също са задържани за срок до 24 часа, а работата по доказване на престъпната им дейност продължава.

В рамките на специализираната акция над половин килограм канабис са иззели служители на Районното управление в Полски Тръмбеш.