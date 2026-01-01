Учени откриха нови генетични различия в мозъчните клетки, които могат да помогнат да се обясни защо болестта на Паркинсон се среща по-често при мъжете, отколкото при жените, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските дружества по невронауки 2026 от изследователи от Университета на Саарланд в Германия. Макар проучването все още да не е публикувано в рецензирано научно списание, то предлага нови насоки за разбирането на заболяването.

Болестта на Паркинсон е прогресивно невродегенеративно заболяване, което уврежда нервните клетки, контролиращи движенията. По света от нея страдат около 9,4 милиона души. Сред основните симптоми са тремор, забавени движения, мускулна скованост, нарушено равновесие, проблеми със съня, депресия, а при някои пациенти – и нарушения на паметта и мисленето.

Отдавна е известно, че мъжете развиват заболяването между 1,5 и 2 пъти по-често от жените, а при тях когнитивният спад и загубата на самостоятелност често настъпват по-бързо. Досега обаче причините за тези различия не бяха ясни.

Екипът на проф. Юлия Шулце-Хентрих е анализирал мозъчна тъкан, дарена след смъртта от 73 души с болестта на Паркинсон, и я е сравнил с проби от 24 души без заболяването. Изследвани са пет различни области на мозъка и няколко вида мозъчни клетки, включително неврони и клетки, които подпомагат тяхната функция.

Учените установили, че при мъжете и жените се активират сходни защитни механизми срещу увреждането на нервните клетки. В същото време били открити важни различия в активността на гени, свързани с производството на енергия в митохондриите и с образуването на миелина – защитната обвивка на нервните влакна.

Според изследователите именно тези различия могат да допринасят за различното протичане на заболяването при двата пола. В бъдеще това би могло да помогне за разработването на по-персонализирани терапии, съобразени с биологичните особености на всеки пациент.

Авторите подчертават, че медицинските изследвания трябва по-често да анализират отделно мъже и жени, тъй като обединяването на всички пациенти в една група може да прикрие важни биологични различия.

Учените отбелязват, че са необходими по-мащабни проучвания, за да бъдат потвърдени резултатите, но определят настоящото изследване като важна стъпка към по-доброто разбиране на причините, поради които болестта на Паркинсон засяга различно мъжете и жените. | БГНЕС