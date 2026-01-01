Пожарът в благоевградското село Дъбрава е ограничен в рамките на 50 декара, съобщи пред журналисти комисар Боян Кондуров – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Благоевград.

По думите му огънят е стигнал до дворовете на няколко къщи в селото, огнеборци продължават към момента да гасят плевня. Кондуров заяви, че няма пострадали хора.

На терен работят пет екипа на пожарната в Благоевград, пет екипа горски служители и три екипа доброволци от Община Благоевград, подпомагани от местното население, каза още директорът на пожарната дирекция. Реагирахме навреме, имахме късмет, тъй като и вятърът можеше да е по-силен, добави той и посочи, че е имало опасност огънят да слезе към гората.

Нормално е да има паника сред населението, както виждате вятърът е много силен, пожарът много бързо се разпространи и тръгна към много къщи в селото, коментира Боян Кондуров и поясни, че все още не може да се посочи причината за възникване на огъня.

Комисар Боян Кондуров съобщи, че при пожара са изгорели значителни количества сухи дървета и растителност в близост до дворовете на хората. Стара и изоставена двуетажна къща е обхваната от огъня и все още се гаси, допълни той.

„Нямаме пострадали, не се наложи евакуация на жителите. Всичко е под контрол за момента“, каза също Кондуров и поясни, че няма данни за други горящи жилищни сгради. По думите му предстои оглед на периметъра за нанесените материални щети по засегнатите от пожара къщи.

Общо около 50 души участват в действията по овладяване на пожара, посочи Боян Кондуров и допълни, че продължава наблюдението на пожара, като екипите извършват действия по гасене на вътрешните огнища.