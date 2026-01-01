Главното мюфтийство в Република България изрази безпокойство от представянето на групата Nerativim по време на „Банско джаз фестивал“. От институцията определиха използването на традиционно мюсюлманско облекло в изпълнението като проява, която може да бъде възприета като неуважение и подигравка към религията и традициите на мюсюлманската общност.

Група Nerativim представи на 8 август в Банско музика с ориенталско вдъхновение, западноевропейско влияние и джаз, както я описаха музикантите. На сцената в градския парк в планинския град триото излезе с атрактивна визия, за да представи на „Банско джаз фестивал“ проект с пресечни точки между традиции, звукови светове и лични истории.

Пред журналисти, малко преди да се качат на „световна сцена“, двама от тримата музиканти в групата разказаха за общия си проект. За решението си да не разкриват лицата си те казаха, че е продиктувано от това, че някои от изявленията, които правят понякога, са по-крайни. Правим го по този начин, за да покажем това, което е в сърцата ни, добавиха те.

Nerativim идва от наратив, разказ, а името идва от това, че членовете ѝ имат различни разкази, посочиха музикантите. Ние идваме от Близкия изток, имаме две различни посоки на разказване, едната еврейска, другата – палестинска, ситуацията там е сложна, но трябва да има разкази, които да бъдат чути, казаха те и допълниха, че приемат това за своя мисия.

Проектът съществува от края на 2023 година, но преди него всеки от тях има близо две десетилетия история в музиката, казаха членовете на Nerativim. Разказаха още, че за пръв път са в Банско, а участието им на джаз фестивала е и първият им фестивал в Европа.

Ще направим нещо специално за този фестивал, посочиха те и допълниха, че единият от членовете на формацията има бекграунд и в джаза, а другият не е свирил от 20 години на бас, на но сцената в Банско ще го направи.

За музиката, която представиха казаха, че има и поезия в това, което правят. Самото звучене определиха като комбинация от ориенталско звучене, със западно влияние и джаз. Преди концерта обещаха, че ще има парти, а на самия концерт множество хора, дошли да чуят музиката им, танцуваха в пространството пред и около сцената.

Концерта слушаха кметът на Банско Стойчо Баненски и посланикът на Държавата Израел в България Йоси Леви-Сфари.

Главно Мюфтийство в Република България излезе с позиция след участието на групата у нас, публикуваме я без редакторска намеса:

"Главното мюфтийство в Република България изразява своето безпокойство от представянето на художествено съдържание от групата Neravitim в рамките на джаз фестивала в Банско.

Считаме, че начинът, по който традиционно за мюсюманките облекло е използвано от членове на групата, внушава неуважение и подигравка към религията, традициите и достойнството на нашата общност.

Признаваме свободата на изкуството и творческото изразяване като основополагащи ценности на демократичното общество. Същевременно тази свобода следва да бъде съпътствана от отговорност и уважение към различните религиозни и културни ценности.

Считаме, че културните събития, особено когато се провеждат с публична и институционална подкрепа, следва да насърчават взаимното уважение, диалога и разбирателството, а не да създават усещане за надсмиване и противопоставяне. Не приемаме двойни стандарти при отношението към религиозната и етническата чувствителност!

Независимо от намеренията на артистите, използването на религиозно разпознаваеми символи или образи може да бъде възприето като подигравателно от членовете на съответната общност. Поради това призоваваме за повишено внимание и отговорност при подбора на културно съдържание, особено в период на тежки международни конфликти и силно обществено напрежение.

В същото време подчертаваме, че настоящата позиция не е насочена срещу конкретни лица заради тяхната националност, етнически произход или религиозна принадлежност. Критиката към дадена артистична проява, произведение или организатор не трябва да се превръща във враждебност към цял народ или религиозна общност.

Свободата на изкуството, човешкото достойнство, уважението към религиозните убеждения и мирното съжителство не трябва да бъдат противопоставяни. Те следва да бъдат отстоявани едновременно".