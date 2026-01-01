Почина Яна Костова, съпруга на капитан далечно плаване Марин Маринов, който загина през март 2025 година в Газа.

Новината за смъртта на вдовицата на капитан Маринов съобщи дъщерята на Яна, която написа кратко в социалните мрежи: "Мама вече е при тати".

"Сбогом, Яна. Отнеси нашата обич при Капитана. Помним и няма да забравим!", написа нейна близка.

Капитан Маринов загина на 52-годишна възраст на 19 март 2025 г. при въздушен удар по време на хуманитарна мисия на ООН в Ивицата Газа, когато сграда на международната организация беше поразена от въздушен удар. Впоследствие Израел призна, че българският капитан е загинал при техен обстрел, а България поиска компенсации.

Капитан Маринов погребан бе с почести в родния му град Ямбол.

Сърцето на съпругата му Яна спря да бие 15 месеца след смъртта му.