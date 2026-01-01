По инициатива на Н. Пр. д-р Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, български банкноти и монети вече са част от колекцията на Музея на Банката на Индонезия в Джакарта. Дарението е поредна инициатива на българската дипломатическа мисия в рамките на отбелязването на 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия, съобщиха от посолството на страната ни в Джакарта.

За първи път в колекцията на тази значима музейна институция намират място български парични знаци, представящи част от националната история, държавността и културното наследство на България. До момента, въпреки богатото разнообразие на съхраняваните нумизматични ценности, българските левове и монети не са били представени в музейните фондове.

Дарението беше връчено лично от посланик д-р Таня Димитрова по време на официална церемония в музея и прието от директора на музейната институция и изпълнителния директор на Банката на Индонезия. На церемонията присъства и заместник-управителят на Банката. Монетите са любезно предоставени от Българската народна банка, чието съдействие има съществен принос за осъществяването на инициативата.

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Музеят на Банката на Индонезия е специализирана институция за съхраняване и представяне на финансовото, банковото и нумизматичното наследство на страната. Разположен в историческата сграда на бившата De Javasche Bank в стария град на Джакарта, той проследява развитието на паричните системи, банковото дело и икономическите отношения през различни исторически периоди. Официално открит в обновения си вид през 2009 г. от президента на Индонезия, музеят съчетава опазването на историческата памет със съвременни образователни и културни дейности.

Включването на български банкноти и монети в неговата колекция има значение, което надхвърля рамките на традиционното дипломатическо дарение.

Паричните знаци са свидетелство за политическото, икономическото и общественото развитие на всяка държава. Чрез тях се съхраняват образите на исторически личности, национални символи и културни достижения, които изграждат представата за нейната идентичност.

Присъствието на български парични знаци в музея създава нова възможност посетителите му да се докоснат до част от българската история и култура. То придава и дългосрочен характер на инициативата, тъй като дарените ценности ще останат част от музейните фондове и след приключването на юбилейната година.

Дарението е част от последователните усилия на Посолството на Република България в Джакарта да отбележи седем десетилетия дипломатически отношения чрез инициативи с конкретна обществена, културна и институционална стойност. Те поставят акцент не само върху историческите измерения на двустранните отношения, но и върху възможностите за тяхното развитие чрез сътрудничество между институциите и по-добро взаимно опознаване на двете общества.

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В този контекст инициативата на посланик д-р Таня Димитрова е още един израз на активната културна дипломация на България в Индонезия, насочена към утвърждаване на българското присъствие и разширяване на двустранните контакти.

Със своето място в колекцията на Музея на Банката на Индонезия българските банкноти и монети се превръщат в трайно свидетелство за отношенията между двете държави. Така 70-годишнината оставя след себе си не само спомен за съвместни събития, а и конкретно културно наследство, което ще продължи да представя България пред бъдещите поколения посетители на музея.