Шестгодишно момче и 35-годишен мъж загинаха, а други 11 души бяха откарани в болница, след като камион, управляван от жена, навлезе на футболно игрище по време на младежки мач в Уичита, щата Канзас, в събота, предаде Асошиейтед прес.

Ранените са на възраст между 5 и 68 години, съобщи полицейският капитан Аарон Мозес. Тридесет и четири годишната шофьорка е задържана. В камиона са се намирали и две деца. Мозес не уточни дали властите разглеждат случилото се като умишлено действие.

„Все още работим, за да установим как и защо се е случило това“, заяви той.

Началникът на полицията Джо Съливан каза, че непосредствено след инцидента присъстващите са се притекли на помощ на пострадалите още преди пристигането на спасителните екипи.

„Беше наистина невероятно. Но мисля, че това е показателно за общността на Уичита“, заяви Съливан.

Властите съобщиха, че няма продължаваща заплаха за обществеността. Кметицата Лили Уу призова хората да избягват района, докато се извършва разследването.

„Мислите и молитвите ми са с всички засегнати, особено с децата и семействата“, написа тя във „Фейсбук“.