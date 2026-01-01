Първият български вестник запалва искрата на модерните идеи у нас. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на паметна плоча на Иван Богоров в Лайпциг. Германският град е сред историческите европейски центрове на книгоиздаването и печата. Именно тук през 1846 г. възрожденецът започва да издава „Български орел“, с който се поставя началото на българския периодичен печат.

По думите на министъра инициативата има огромно символно значение както за страната ни, така и за българската общност в германския град. „С този акт ние показваме колко много са ни помогнали европейските страни през XVIII и XIX век, когато България започва да модернизира своята култура“, отбеляза проф. Вълчев. Според него това е особено важно днес, защото очертава и пътя, който трябва да следваме като членове на Европейския съюз – на културно и икономическо сътрудничество и развитие на приятелските отношения между държавите.

Министър Вълчев благодари на общината в Лайпциг за оказаната подкрепа и изрази надежда през следващите години партньорството да се задълбочи и да допринесе за популяризирането на българската култура. „Всеки български ученик научава за германския град, когато изучава историята и всеки наш сънародник, който го посещава, може да види мястото, където е започнало издаването на вестника“, каза министърът.

МОН

Паметната плоча е поставена в центъра на Лайпциг на адреса, на който Иван Богоров е живял, докато е следвал химия в местния университет. Инициативата е на Българската телеграфна агенция (БТА) съвместно с посолството на България в Германия и е част от проекта „Българските места по света“.

„Паметната плоча напомня не само за началото на българската журналистика, а е и знак за връзките на българите с Лайпциг – един от градовете, в които се е изграждала модерна България още преди да възстанови държавността си“, каза досегашният генерален директор на БТА Кирил Вълчев.

Той припомни, че в германския град са получили образованието си редица бележити българи, сред които първият ректор на Софийския университет Александър

Теодоров-Балан, създателят на националния ни химн Цветан Радославов, Иван Шишманов, д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков и Гео Милев.

Първият заместник-кмет на Лайпциг Торстен Бонев припомни, че още през XVIII век български търговци са участвали в известния Лайпцигски панаир, а впоследствие много българи, получили образованието си в германския град, са допринесли за развитието на обществения и политическия живот в България.

Посланикът на България в Германия Григор Порожанов открои доброто сътрудничество с община Лайпциг и ролята на активната българска общност в града за съхраняването и популяризирането на българското културно наследство.

В церемонията участваха още кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, почетният консул на България във федерална провинция Саксония Хайко Шмидт, представители на Българската православна църква и на българската общност в Лайпциг.

В навечерието на откриването на паметната плоча в Българския културен институт в Берлин бе представен и немскоезичният брой на списание ЛИК на БТА, посветен на 180-годишнината от излизането на „Български орел“ и неговия създател.

По време на премиерата министър Вълчев припомни, че редица ключови събития от историята на българската просвета и култура са свързани с градове извън пределите на днешна България – издаването на първото българско списание в Смирна и на първия български вестник в Лайпциг, откриването на първата българска гимназия в Болград и основаването на Българското книжовно дружество в Браила. „Ние трябва да се връщаме към началата, за да си даваме сметка, че светът успешно може да върви напред, ако споделя опит, културни практики, знания, образователни модели“, подчерта проф. Георги Вълчев. Той изрази надежда паметта за миналото да направи съвременното поколение българи по-силно и по-уверено в бъдещето, да общува със света със самочувствие, да приема добрия опит и да се стреми да го променя към по-добро.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов определи Иван Богоров като енциклопедична личност и изрази гордостта на родния му град от неговото дело. Той подчерта, че българските възрожденци са осъзнавали ролята на образованието за националното пробуждане и възстановяването на българската държавност.