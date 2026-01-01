Драматичен развой на събитията очаква двата отбора във Войната на племената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като вчера фризьорът Пепи завоюва “Черния печат” от елиминираната Жасмина, днес той ще има шанс да повлияе избора на капитан на Канарите. Ще използва ли това предимство и каква реакция ще предизвика неговото решение?

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На Арената участниците ще се изправят пред предизвикателства за издръжливост, ловкост, точност и логическа мисъл. Победителите ще запазят племето си цяло, а загубилите ще трябва да номинират един от своите на метри от индивидуалната фаза в голямата игра.

Едно признание пък ще окаже сериозни последици върху бъдещите планове на някои от воините в двата лагера.

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Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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