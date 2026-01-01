Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. бе приет на първо четене със 123 гласа "за", 46 "против" и 32 гласа "въздържал се".

Проектобюджета подкрепиха само управляващите от "Прогресивна България". От групата на ГЕРБ-СДС 11 депутати бяха "против", а 15 се въздържаха. От ДПС един народен представител беше "против", а 17 се въздържаха. Против проектобюджета на ДОО гласуваха от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Проектобюджетът на ДОО предвижда от 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., да се осъвременят по т.нар. швейцарско правило с между 7 и 8 на сто. Със същия размер ще се увеличат максималната пенсия и социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши на 374,62 евро.

В проекта е заложено увеличение на минималния осигурителен доход до 660 евро и на максималния – до 2400 евро. Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 398,81 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа майките ще получават 75% от тази сума, а не 50%, както е в момента. Увеличава се помощта за смърт на осигурено лице - от 276 на 660 евро.

Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. няма да реши всички проблеми в осигурителната система, но той прави важни стъпки - повишава пенсиите и осигурителните плащания, подкрепя безработните и семействата с деца, създава по-добри условия за работещите родители, насърчава реалните доходи с осигурителния принос и поставя силен акцент върху финансовата устойчивост и адекватност на системата, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на дебата в пленарната зала.